/ / Secretaria faz em Guarantã do norte e outras cidades operação para combater crimes na área rural

A secretaria estadual de Segurança Pública iniciou a operação Zona Rural I combatendo roubo e furto de animais, agrotóxicos, cargas, implementos agrícolas, dentre outros. A operação integrada segue até o mês de setembro e são feitas pelas equipes das regionais de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças, Cáceres, Tangará da Serra, Juína, Alta Floresta, Vila Rica, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Água boa, Nova Mutum e Guarantã do Norte.

A ação preventiva e repressiva é coordenada pela adjunta de Integração Operacional e contempla as 15 Regiões Integradas de Segurança Pública. Policiais militares e investigadores da Polícia Judiciária Civil participam.

O secretário adjunto, coronel PM Victor Fortes, destaca que a operação integrada é para reforçar o policiamento na zona rural. Neste período, as forças de segurança vão realizar barreiras nas vias de acessos, abordagens e visitas as propriedades rurais. “Nosso objetivo é fortalecer o policiamento fora da zona urbana com ações preventivas e repressivas. Nossos policiais já atuam de forma efetiva nas cidades. De forma integrada, a Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil vão atuar dentro da necessidade de cada município com ações nas principais regiões”, enfatiza.

De janeiro a julho, a secretaria de Segurança Pública fez 48 operações integradas atendendo 137 municípios. Foram cumpridos 302 mandados de busca e apreensão, 157 mandados de prisão, internação cautelar e prisão temporária cumpridos, 528 flagrantes delitos, 103 armas de fogo apreendidas, 147 veículos recuperados e 604 pessoas conduzidas à delegacia ou presas, informa a assessoria.

Só Notícias