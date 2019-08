/ / Secretaria de Saúde inicia campanha de coleta do preventivo para mulheres dos assentamentos

Coleta do exame será realizado nas terças e quintas no Pronto Atendimento de Vera

Aproximadamente 200 mulheres dos Assentamentos Califórnia e Alto Celeste irão participar da campanha de coleta do preventivo do câncer de colo uterino (Papanicolau), a campanha será realizada durante do segundo semestre de 2019. As coletas estão sendo agendadas pelas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) que trabalham nos assentamentos. E a partir desta quinta-feira (08) as coletas serão iniciadas no pronto atendimento (PA) de Vera.

A campanha do preventivo para estas pacientes será realizada nas terças e quintas-feiras até o final do ano ou até que todas as mulheres que se enquadram na idade de 25 aos 64 anos tenham realizado a coleta. Esses dias da semana foram escolhidos porque são os dias em que se tem ônibus do assentamento até a cidade, facilitando a vinda dessas pacientes. As coletas serão realizadas no período da manhã justamente devido ao horário de retorno do ônibus para os assentamentos.

De acordo com a Fernanda Pereira França Adona que é coordenadora do Pronto Atendimento a ideia de realizar o exame no PA foi justamente devido ao horário e a necessidade das mulheres de vir e voltar com o ônibus. “Como nós já tínhamos o agendamento da coleta do preventivo para as mulheres do Assentamento Alto Celeste nas terças-feiras pela manhã nos abrimos uma exceção para fazermos os agendamentos nas terças e quintas para podermos atender a todas as mulheres dos dois assentamentos. Por que a coleta do preventivo essa prevenção é muito importante para as mulheres. A coleta é marcada pelas ACS e o exame fica por conta de suas enfermeiras do Pronto Atendimento. E quando tem alguma exceção de alguma mulher não poder vir no período da manhã, nós estaremos atendendo na quinta no início da tarde, para que de fato não fique nenhuma mulher sem ser atendida. E o objetivo é esse que nós consigamos coletar 100% destas mulheres dos assentamentos”, salientou Fernanda.

O secretário de Saúde e Saneamento Waldir Alessandro Gabriel, reforçou o convite para as mulheres dos assentamentos realizarem o exame. “Nós queremos convidar e convocar todas as mulheres que se encaixam na idade de realização do exame preventivo, para que procurem suas agentes comunitárias de saúde para agendar seu exame. Esse trabalho está sendo pensado justamente para facilitar o atendimento das mulheres dos assentamentos e nós precisamos que todas estejam com seus exames em dia. Mais do que atingir meta, nosso foco é promover a saúde dessas mulheres”, ressaltou Waldir.

Vanessa Fetter Agente Comunitária de Saúde explicou como o trabalho está sendo realizado nos assentamentos e falou da sua importância. “Na semana passada eu e minhas colegas ACS conversamos com o Geovane a respeito de como poderíamos estar marcando essas coletas, mostrando a dificuldade que algumas mulheres têm para se deslocar dos assentamentos. Pois muitas dependem do transporte e conseguimos achar um jeito para que todas possam participar dessa campanha. E é importante nos ACS nos unirmos para conscientizar essas mulheres do quão importante é para elas realizar estes exames. Aqui no Assentamento Califórnia, somos três ACS, e vamos estar nos dividindo para que todas as mulheres de todos os setores possam realizar o exame e que nenhuma fique de fora. vamos estar marcando o exame e incentivando elas a realizar o exame que é muito importante para a prevenção do câncer do colo de útero, e que em caso de alguma alteração no exame elas já poderão ser encaminhadas para um especialista para realizar o tratamento”, concluiu Vanessa

Por Dieny Vieira