/ / Secretaria de Saúde e Saneamento realiza o 2º Mamaço de Vera em comemoração ao Agosto Dourado

O evento será realizado nesta sexta-feira (02) a partir das 15h na Praça 13 de Maio e todas as mamães que estejam amamentando estão convidadas

O mês de agosto é dedicado à amamentação, e o Agosto Dourado simboliza uma campanha social pela maior consciência de pais e mães quanto à importância do leite materno na alimentação dos bebês nos primeiros anos de vida. A campanha social do Agosto Dourado foi lançada oficialmente em 2017, e foi criado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) com base na semana do aleitamento materno, que acontece de 1 a 7 deste mês. A Semana Mundial do Aleitamento Materno existe desde 1992 e este ano mais de 170 países estão participando.

A proposta é que todos os dias do período sejam dedicados a incentivar e estimular a amamentação. Além disso, a cor escolhida para campanha o dourado significa o "padrão ouro de qualidade", uma vez que é o alimento mais rico e completo que o bebê precisa até os seis primeiros meses de vida. E para incentivar as mamães de Vera e focar na importância deste ato a Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta sexta-feira (02), o 2º Mamaço de Vera, que será realizado a partir das 15h na Praça 13 de Maio.

O objetivo do encontro é destacar a importância da amamentação para a saúde do bebê bem como celebrar a beleza deste ato de amor. De acordo com a coordenadora do NASF, Danieli Buzzacaro, este ano o evento contará com muita música, atividades especiais pensadas para as mamães e seus bebês além de uma ação social voltada para a arrecadação de roupinhas usadas que posteriormente serão doadas o mutirão do bem.

“No ano passado nós fizemos o 1º Mamaço, e ficamos muito felizes, tivemos um grande público, uma boa aceitação das mães. E neste ano nós estamos fazendo o 2º Mamaço trazendo algumas atividades diferentes, vai ser na Praça como foi no ano, ao ar livre que é um ambiente gostoso para as mães, aconchegante. Nós vamos ter o Yoga nidra para mães e bebês, vamos ter brindes, informação, música, um lanche gostoso e queremos contar com a participação de todas as mães que estão amamentando, estamos preparando este evento com tanto carinho, com tanto amor para realmente promover o aleitamento materno”, destacou Danieli.

MUTIRÃO DO BEM

Durante o encontro será realizado o mutirão do bem por isso é importante que às mamães levem roupinhas do seu bebê que não servem mais e também roupas de gestantes e calçados. As doações serão entregues ao CRAS, que destinará para quem precisa.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) acredita que o aleitamento materno é a maneira ideal para fornecer às crianças os nutrientes que necessitam para um desenvolvimento saudável. Por isso, é considerado um dos melhores investimentos para salvar vidas e melhorar a saúde e o desenvolvimento social e econômico de indivíduos e nações. Além dos benefícios orgânicos, como a transmissão de anticorpos da mãe para o bebê, a amamentação pode evitar problemas fonoaudiológicos, de respiração, audição, deglutição e psicomotores.

Por Dieny Vieira