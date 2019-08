/ / Seciteci realiza segunda edição do evento ‘Jovens de Futuro’

Uma miss teen, um advogado, um faixa preta de taekwondo e uma integrante de uma equipe de robótica. Esses são os quatro jovens que participarão da segunda edição da transmissão ao vivo ‘Jovens de Futuro’, realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci). O evento ocorrerá no dia 29 de agosto, às 15h, na Arena Pantanal, no bairro Verdão, em Cuiabá.

A ação conta com a parceria da Unicef, Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Secretaria de Estado de Educação (Seduc), União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-MT), Associação para Desenvolvimento Social dos Municípios (APDM), Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca-MT) e Federação Mato-grossense de Associações de Moradores de Bairros (Femab-MT).

“Tivemos uma excelente repercussão na primeira edição. Muitas pessoas nos procuraram para contar o quanto foi importante mostrar histórias que servem de exemplo para outros jovens. Em função disso, com o apoio dos nossos parceiros, decidimos dar continuidade ao evento que, ao todo, terá quatro edições, encerrando durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em outubro”, explicou o secretário da Seciteci, Nilton Borgato.

Com apenas 16 anos, a estudante Britney Freire, uma das participantes desta edição, já tem muita história para contar. Diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção (TDA) na infância, teve bastante dificuldade na escola, mas conseguiu superar esse obstáculo e, por meio de um processo seletivo, entrou na equipe de Robótica do Sesi Escola. Devido ao seu potencial, também se tornou líder de uma equipe de Fórmula 1 da escola, que construiu uma miniatura de carro de F1 e disputou um torneio nacional no Rio de Janeiro.

Outra história que será apresentada é o do advogado Marco Augusto de Almeida, 26 anos. Criado somente por sua mãe, empregada doméstica, Marco passou por muitas dificuldades para se formar em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Depois de aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), conseguiu um bom emprego, faz duas pós-graduações e curso de inglês, e está próximo de realizar seu grande sonho: comprar uma casa para sua mãe.

Já a estudante de Saúde Coletiva da UFMT, Suzana Andrade, foi classificada para representar o Brasil no concurso ‘Reina Teen Universal 2019’, que ocorrerá na Bolívia, em novembro deste ano. Da cidade de Cuiabá (MT), Suzana, que tem 19 anos, conta com apoio de sua família e amigos, mas busca patrocínio para arrecadar o valor necessário para as despesas da viagem internacional.

A trajetória do quarto participante, João Marcelo Brasil da Silva, de 21 anos, também é digna de exemplo. Na infância, sua mãe, preocupada com o filho que “vivia na rua”, resolveu matriculá-lo no curso de artes marciais do projeto Rede Cidadã, que atende crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade social. Hoje, Marcelo é faixa preta de taekwondo e dá aulas no projeto que o acolheu. Também é estudante de Direito e está se preparando para conquistar seu próximo sonho: se tornar policial.

O evento será transmitido pelo canal da Seciteci no YouTube. Para assistir, basta se inscrever por meio do link https://www.youtube.com/channel/UCZASKdvkdZbfkAoCRbUafwg