/ / Ruan vibra com título nacional do Brusque e festa que parou cidade: “O que fizemos fica agora pra sempre”

A cidade de Brusque, em Santa Catarina, parou. Também pudera. O clube conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro no fim de semana, ao despachar nos pênaltis e fora de casa o Manaus. Foi o primeiro troféu nacional do Brusque.





Um dos destaques da campanha, o volante Ruan é só alegria. Presente em 12 jogos na competição, ele acredita inclusive que a comemoração tem ainda que continuar. “Sinceramente temos que valorizar, saborear, nós merecemos, o clube merece, a torcida, a cidade também merece. Demos a vida, muita gente envolvida e trabalhando demais.





A festa ontem foi linda, a cidade toda vibrando, feliz, comemorando. E que continue assim, acho que temos ainda mais uns dias para comemorar esse título”, brincou o jogador de 24 anos, que recentemente ultrapassou a marca de 100 jogos como profissional.





Para Ruan, é uma conquista que será passada de geração em geração. É o que o volante promete. “O que fizemos fica agora pra sempre. Vai ficar marcado, vão contar por anos. Pode ser o início de um crescimento gigante do Brusque. E não foi fácil. Vou contar para os meus netos com certeza, contar que não foi fácil, que a Série D é extremamente difícil. Mas valeu a pena. E o Brusque merece”, comemorou Ruan, titular do Brusque desde o início da temporada.

Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa