/ / Robinho supera número de gols de 2018, celebra vitória e quer Vila Nova ‘110%’ ligado contra o Sport

Foram dois jogos longe casa. Primeiro uma derrota. Agora triunfo. E o Vila Nova vem embalado após conquistar os três pontos na casa do Guarani, por 2×0.





O novo compromisso é diante do Sport, em Goiânia, nesta terça-feira. Para o atacante Robinho, autor de um dos gols do triunfo do Tigre contra o Bugre, a equipe ‘tem que estar extremamente ligada’. “Jogo muito difícil, o time deles é muito bom e vem embalado também.





O Sport ganhou bem nessa rodada, quer entrar no G4. É jogo que a equipe tem que estar extremamente ligada, temos que estar 110% ligados e atentos em todos os lances. Temos que vencer e vamos fazer de tudo para isso”, afirmou o atacante, que pelo CSA neste ano já marcou contra o Sport.





Com o gol recente marcado, aliás, Robinho já ultrapassou seus números de 2018. É que nesta temporada já são quatro gols em 16 jogos, contra as três bolas na rede em 34 duelos do último ano. Momento de comemorar? Não para Robinho. “Eu falei logo que cheguei que sabia que estava fazendo a escolha certa, que tinha certeza.





Muita gente falou que tava trocando Série A por Série B, mas é o Vila, tem história, tem peso. Tem um trabalho muito sério aqui dentro também e por isso eu vim. Quero mais partidas, quero mais gols, quero ajudar mais aqui no Vila Nova”, finalizou Robinho, que está emprestado pelo Fluminense.





