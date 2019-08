/ / Redes sociais é o principal motivo para as cirurgias plásticas

De acordo com um estudo do The Esthetic Clinics, da índia, a busca pelo retrato perfeito para postar nas redes sociais é a principal causa pela procura dos procedimentos estéticos.





Ao todo, estima-se que 62% dos homens e 65% das mulheres que fizeram cirurgias plásticas no segundo semestre de 2018 justificaram que a infelicidade com a aparência na hora do retrato foram fundamentais na decisão definitiva sobre mudar ou não algum detalhe na face.

Rinoplastia está entre os procedimentos mais procurados entre homens e mulheres, afinar o nariz pelos efeitos das redes sociais ou aplicativos anseia o desejo da formula ideal.





Dr. Cassol, cirurgião plástico e especialista em face feminina, diz que é importante manter o equilíbrio estético entre a face e o nariz. “É preciso preservar a naturalidade e autenticidade da face, além do que o médico e paciente deverão estar de comum acordo com o resultado a ser obtido”





Marco Cassol, cirurgião plástico e especialista em face feminina

Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o cirurgião plástico, pode responder sobre botox, fios de sustentação da face absorvíveis, silicone nos seios, cirurgia para reduzir as mamas, criolipólise, microlipoaspiração, cirurgia íntima, novidades da área clínica, procedimentos estéticos, entre outros assuntos. Com mais de 15 anos de experiência, é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.





Equipe Contato Comunicação & Marketing

Thuani Damaceno