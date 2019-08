/ / Recuperado, goleiro João Ricardo vive expectativa de voltar a ser relacionado na Chapecoense

Uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa, deixou o goleiro João Ricardo fora de boa parte dos treinamentos da Chapecoense no mês de julho. Após dias de tratamento intensivo com os fisioterapeutas do clube, o arqueiro pôde retornar aos treinamentos normalmente com o restante do elenco nos últimas dias, inclusive, participando de um jogo-treino contra o time de base da Chape.





Totalmente recuperado, João Ricardo não vê a hora de poder voltar a ser relacionado para as partidas do Verdão do Oeste. “Minha expectativa é a melhor possível. Será uma alegria imensa poder voltar aos jogos. Estou me preparando para isso. Quero, o mais breve, estar disponível para comissão técnica e dar minha parcela de contribuição nos objetivos da Chapecoense neste segundo semestre”, declarou o goleiro que tem 16 compromissos pelo time catarinense.





Perto do retorno, o experiente goleiro fez questão de agradecer o suporte dos profissionais do departamento médico da Chapecoense. “Foram 15 dias de tratamento intenso de fisioterapia e fortalecimento muscular, sempre acompanhado com todo cuidado dos profissionais do clube. Depois na transição do DM para o campo também tiveram atenção especial comigo e isso foi fundamental para que voltasse em boas condições”, finalizou João Ricardo.



