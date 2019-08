/ / Raniel é expulso, e Vasco acaba com sequência invicta do São Paulo

A sequência invicta do São Paulo no Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Neste domingo, a equipe comandada pelo técnico Cuca visitou o Vasco da Gama, em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e acabou saindo de campo com a amarga derrota por 2 a 0, a primeira após nove jogos. Talles e Fellipe Bastos balançaram as redes para o Cruzmaltino.

Sem conseguir encaixar seu jogo, o São Paulo viu suas chances de vitória irem por água abaixo aos 35 minutos do primeiro tempo, quando Anderson Daronco expulsou Raniel após consultar o VAR e interpretar que o pé do atacante que atinge o rosto do volante Richard foi um lance passível de cartão vermelho.

Com o resultado, o São Paulo perdeu a oportunidade de seguir na cola do líder Santos, que venceu o Fortaleza também neste domingo. Com muitos desfalques, o Tricolor fica estagnado na quarta colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Corinthians em caso de vitória sobre o Avaí.

Gazeta Esportiva (foto: Rafael Ribeiro/Vasco)