Rafaella Bellucci diz que gasta quase 250 mil reais por ano em tratamentos estéticos, mas avisa: "Não sou fútil"

A modelo trans revela que é empoderada e luta pelos direitos dos LGBTs

Rafaela Bellucci não economiza para ficar com o corpo em dia. Além de malhar e fazer dieta, a modelo trans não abre mão de tratamentos estéticos.

"Tem mês que chego a gastar mais quase 30.000 reais. Por ano, dá mais ou menos 250 mil. Gosto de estar sempre bonita e perfumada", conta a beldade, que tem mais de 40 perfumes importados em casa.

Mas a loira avisa que não é fútil, mas admite que é vaidosa.

"Gasto do dinheiro do meu trabalho para ficar bem comigo. Não é futilidade. Sou vaidosa, mas gosto de me sentir bonita, não para que ninguém ache", afirma a musa, que também luta pelos direitos dos LGBTs.

"Infelizmente, estamos retrocedendo em alguns pontos. Por outro lado, estamos mais unidos do que nunca. As minorias estão juntas para cobrar os seus direitos", pondera diz que é empoderada.

Obrigada Vhassessoria