/ / PRF faz apreensão de cocaína em rodovia de Mato Grosso

Em uma ação de fiscalização, realizada na BR-070, em Poconé, policiais rodoviários federais do Grupo de Operações com Cães e Grupo de Patrulhamento Tático da 1ª Delegacia fizeram uma apreensão de cocaína. A droga estava em um Citroen C3 com placas de Várzea Grande.

Segundo a assessoria da PRF, durante a abordagem, que ocorreu por volta das 17h, no km 635, o condutor apresentou nervosismo excessivo, não sabendo informar dados básicos da viagem, tais como origem e destino e o motivo do deslocamento. Foi iniciada, então, fiscalização minuciosa onde foram encontrados 12 tabletes de substância com características de ser cloridrato de cocaína.

Após localizada a droga, o condutor informou que receberia R$ 6,5 mil para fazer a viagem com destino a Goiânia (GO), e que teria saído de Mirassol do Oeste. O motorista, um homem de 31 anos, recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, juntamente com o veículo e as drogas apreendidas para a Delegacia da Polícia Civil em Poconé.