/ / Presos acusados de homicídio, em Guarantã do Norte

A vítima trata se de Marcelo Bezerra da Silva, o fato ocorreu na noite sábado dia 16 de março de 2019, mais precisamente na rua dos lírios esquina com sibipirunas no bairro aeroporto, em Guarantã do Norte/MT.





Segundo informações a vítima andava pela rua, quando dois homens se aproximaram em uma moto e efetuaram o disparo de arma de fogo, contra Marcelo que foi atingido na cabeça e veio a óbito no local.





Segundo consta no documento Policial, após terem acesso a escutas telefônicas de um dos acusados, os investigadores da Policia Judiciaria Civil tentaram impedir o homicídio, quando estavam em diligencia a procura do acusado receberam a informação, repassada pela Polícia militar sobre o fato ocorrido.





Após autorização da justiça para ter acesso a escuta telefônica a surpresa, na realidade eram para ser duas execuções, mais a segunda vítima teria conseguido fugir do local. Em trechos da escuta telefônica, o interlocutor teria perguntado ao vulgo (LACRAIA) se teria feito o serviço executado as duas pessoas, e que mandasse fotos das vítimas para comprovar a execução.





(ATUALIZAÇÃO)





Ontem por volta das 19 Horas foi decretada e efetuada, a prisão dos suspeitos envolvidos em um homicídio doloso, ocorrido no dia 16 de Março deste ano. Segundo informações a execução teria sido por dívida de drogas e A.f (vulgo Turcão de camiseta camuflada seria o mandante da execução) segundo informações ele tem ligação com Comando vermelho facção criminosa.





J.Y Seria o autos dos disparos (de camiseta azul) que teria tirado a vida de Marcelo na noite do crime juntamente com ele estava E.M (camiseta cinza) que estaria pilotando a motocicleta.

Por Guarantã em Foco/ Jones luz