/ / PREFEITURA REALIZA AÇÕES E PROJETOS PARA CRIANÇAS GUARANTÂENSES

Pensando em melhorar a vida das crianças e adolescentes e oferecer aos pequenos guarantâenses um futuro de oportunidades, a Prefeitura de Guarantã do Norte vem realizando diversas ações e projetos voltados ao público infanto/juvenil.

Os investimentos abrangem as áreas de saúde, educação, esporte, ação social, meio ambiente e cultura.





dessas ações são os Projetos MEU BAIRRO, MEU GURI.

Importante ferramenta

de promoção e inclusão social, os projetos incentivam a prática esportiva às crianças e adolescentes em Guarantã, esta iniciativa tem o objetivo de formular e implementar políticas públicas que assegurem a garantia dos direitos das crianças e adolescentes da cidade, possibilitando um futuro de oportunidades.



No próximo dia 24 de agosto do corrente, os integrantes dos projetos do Bairro Araguaia, Bairro Santa Marta e Cotrel, estarão reunidos para realização de jogos no CT Santa Marta, durante todo o dia com distribuição de lanches e almoço a todos integrantes do projeto.

Da Assessoria