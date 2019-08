/ / Prefeito, Primeira Dama e Chefe do Departamento de Cultura recebem prêmio de qualidade profissional e empresarial

Os três foram homenageados e receberam o prêmio representando a Administração Municipal de Vera

Na noite desta quinta-feira (15) a empresa Ângulo Pesquisas realizou no município de Vera a entrega do Prêmio de Qualidade Profissional e Empresarial 2019. O evento foi realizado no Centro de Eventos Olímpio Giacomelli, teve início às 20h30. E contou com a presença vip da atriz e dançarina Sheila Mello que entregou os certificados aos empresários e profissionais homenageados. De acordo com o Fábio Junges fundador e diretor da Ângulo Pesquisas explicou como o evento é organizado e realizado.

“Nós distribuímos questionários em todo o comércio e as pessoas vão opinar cada uma no seu ramo de atividade. Qual a melhor academia, o melhor médico, as melhores lojas e nos reunimos estas informações e aquele que tem a maior quantidade de votos da sua categoria é indicado para receber o prêmio de qualidade. A Ângulo Pesquisas hoje está com 23 anos de atividade, nós realizamos o evento em 12 estado no brasil. No nortão de Mato Grosso nos realizamos em quase todos os municípios. E a grande importância deste prêmio é estar homenageando esses empresário que se dedicam ao máximo, a gente sabe o quanto está difícil a vida do empresário hoje em dia e mesmo assim ele se mantém firme a frente da sua empresa. E esta é uma forma de homenageá-los pelo trabalho de excelência que eles desenvolvem diante da sociedade”, salientou Fábio.

O Prêmio contou com profissionais e empresários dos municípios de Feliz Natal e Vera. Entre os homenageados verenses estava o Prefeito Municipal Moacir Luiz Giacomelli, que não pode estar presente e foi representado pela Primeira Dama e secretária de Assistência Social Rosângela Giacomelli. O prefeito recebeu o prêmio como destaque por atuação e desenvolvimento do município. Rosângela também foi homenageada e recebeu o prêmio como destaque por atuação como melhor secretária do município de Vera.

A Secretária de Assistência Social agradeceu pelo reconhecimento da população verense. “Quero agradecer a toda a população. É uma honra receber este prêmio. E recebê-lo significa que estamos na medida do possível realizando um bom trabalho a frente da Secretaria. Um trabalho que é pensado e desenvolvido com muito carinho para toda nossa sociedade. Buscamos sempre atender a todos da melhor forma. E fazer o melhor a cada dia em prol de cada cidadão. E quero agradecer a equipe do CRAS, sem eles não poderíamos realizar o trabalho que fazemos na Secretaria”, ressaltou Rosângela.

O Chefe do Departamento de Cultura Rodrigo Gomes, recebeu o certificado como destaque por melhor atuação na cultura do município. Rodrigo estava muito emocionado minutos antes de subir ao palco para receber o certificado e disse estar muito feliz e agradecido. “Antes de tudo eu quero agradecer a população verense, que sem a população esse prêmio não seria possível. Afinal é feito um trabalho de pesquisa nos setores do município, aonde chegam ao quantitativo e nós fomos convidados a receber este prêmio este reconhecimento profissional de qualidade. Estou muito feliz, estou grato à administração municipal em especial a cultura no qual fui avaliado e é com grande emoção que eu estou aqui hoje para receber este prêmio, pois é um prêmio que não é do Rodrigo e sim da população verense”, concluiu Gomes.

Ainda entre os homenageados esteve a Procuradora Jurídica do Município Dra Claudia Romani que recebeu o prêmio de qualidade como melhor advogada de Vera.

Por Dieny Vieira