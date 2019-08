/ / Prefeito estima 800 novos empregos diretos em Guarantã do Norte e anuncia investimento público e privado

“A última [cidade] passou a ser a primeira”. A consideração é do prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves (DEM), ao falar da ascensão econômica que o município de cerca de 40 mil habitantes vive, a partir do desenvolvimento comercial da BR-163, que corta a cidade. Posicionada na principal rota de escoamento da produção do Estado, no trecho que liga Mato Grosso ao Porto de Miritituba (PA), a cidade se prepara para receber uma série de novos investimentos que devem gerar, segundo o chefe do Executivo Municipal, cerca de 800 novos empregos diretos.

“Com o crescimento da BR-163, ela passou a ser a porta de entrada do Estado. Lá nós contamos com a Base Aérea do Cachimbo, é uma cidade polo educacional na região, agora recebemos investimentos, como a chegada das lojas Americanas, que tem previsão de iniciar agora em novembro. E também o posto Aldo Locatelli, que já iniciou a construção, são 6 mil m² para 3 mil carretas/dia. Uma distribuidora de petróleo, para 10 milhões de litros/mês e também. A cidade é pujante, vem num crescimento acelerado. O município conta com hospital municipal, UTI, enfim temos toda a estrutura. As escolas foram todas reformadas e hoje estamos com o 3º IDEB do Estado. O fluxo hoje de caminhões na BR-163 deixou de descer para Rondonópolis e passou a ser Miritituba, então passa por Guarantã. Enfim, a última passou a ser a primeira”, comemorou o prefeito, em entrevista

.

Guarantã do Norte, que fica a 745 km de Cuiabá, tem 38 anos de fundação, com essa denominação. A cidade nasceu de um assentamento agrário e cresceu a partir de um processo de colonização da região norte de Mato Grosso, junto da abertura da BR-163. A elevação para o status de município ocorreu em 1986.

Cercado pela mata amazônica, Guarantã é formada por vários rios, diversas nascentes e cachoeiras que também são a aposta da Prefeitura para fomento do turismo na região. Atualmente, a base da economia do município é o agronegócio.

“A previsão, só na construção, com a chegada dessas novas empresas é de 800 empregos diretos. Lá temos investimentos é algumas cachoeiras bem próximas da cidade, coisa de 20 km, então Guarantã oferece para quem quer investir, para quem quer conhecer, um leque de investimentos muito atrativo, até pelos valores reduzidos, já que é uma cidade ainda em crescimento”, pontuou o prefeito.