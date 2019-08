/ / Prefeito e Secretário recebem Deputado Federal e solicitam emenda para custeio de saúde

Além da emenda para custeio de saúde, foi solicitada emenda para compra de uma nova ambulância e um veículo para a Saúde de Vera

No último sábado (17), o prefeito Moacir Luiz Giacomelli, o vice-prefeito Marcelo Alves da Costa, os secretários de Agricultura Gilmar Weber, e de Saúde Waldir Alessandro Gabriel, além dos vereadores Antônio Pena Fiel e Vilmar Scherer receberam em Vera o deputado federal Dr. Leonardo Ribeiro Albuquerque (SD). Moacir recebeu o deputado em seu gabinete onde solicitou emendas parlamentares para o custeio de saúde de Vera.

De acordo com o prefeito a visita do parlamentar em Vera foi muito positiva. “Eu entendo que o deputado federal Dr. Leonardo vem se destacando, ele já foi deputado estadual e o interessante é que ele é médico e sendo assim entende de saúde. Eu falei com ele e fiz a solicitação de emendas parlamentares para o custeio de saúde. Então a visita dele foi muito importante para o nosso município, ele visitou as unidades de saúde e viu que é tudo organizado. E entendeu que ele pode ajudar com o custeio da saúde. E acho que ele vai ser muito útil para a saúde do nosso município”, destacou Moacir.

O secretário de Saúde Waldir Alessandro Gabriel que é o líder do solidariedade em Vera, também esteve presente na reunião com o deputado e o levou para conhecer as unidades de saúde de Vera, as UBSs Vida Nova e Sol Nascente, o Pronto Atendimento, a Farmácia Municipal, a Unidade Descentralizada de Reabilitação Vitor Valendolf, o laboratório e a sede da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Waldir explicou que além da solicitação do prefeito para emendas de custeio de saúde ele também fez solicitações para o deputado que elogiou muito a saúde no município.

“O Dr Leonardo veio nos visitar e além da solicitação do prefeito para emendas para o custeio da saúde. Eu conversei com ele e solicitei uma nova ambulância e um novo veículo para atender a sociedade de Vera. Além das solicitações das emendas para a saúde também aproveitei o momento e conversei com ele sobre vários outros assuntos em relação ao sistema SUS. Como ele é médico ele tem todo conhecimento na área da saúde. E ele destacou que a saúde de Vera é muito comentada lá fora de uma forma muito positiva e isso é muito bom. E essa visita dele a Vera foi muito boa”, concluiu o secretário.

Além de atender o prefeito e o secretário, o deputado também participou de uma reunião na Câmara de Vereadores onde esteve com a sociedade e respondeu a questionamentos. Ainda segundo o líder o partido em Vera o parlamentar gostou tanto de como foi acolhido que prometeu voltar em breve ao município.

Por Dieny Vieira