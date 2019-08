/ / População comparece em peso em audiência pública e pede aprovação de projeto de lei

A audiência foi realizada para debater com a sociedade o projeto de lei que autoriza o empréstimo de R$ 5 milhões para asfaltar o restante do município

Na noite desta segunda-feira (12) a população lotou a Câmara de Vereadores para participar da Audiência Pública solicitada pelos parlamentares para debater com a sociedade o Projeto de Lei do Executivo que autoriza a Prefeitura Municipal de Vera a realizar um empréstimo de R$ 5 milhões junto a Caixa Econômica Federal, para investir em obras de drenagem e pavimentação asfáltica para asfaltar 100% do município. Para o professor Marco Novo que se fez presente na audiência a aprovação deste projeto é de suma importância para a sociedade verense.

“Tenho certeza que o asfalto é de suma importância para qualquer cidadão. É uma questão como outras pessoas comentaram na audiência de saúde, de bem estar, de higiene, de economia, o município economiza. Nós vamos acabar economizando. O bairro Sol Nascente, por exemplo, que é um dos mais antigos da cidade, entra prefeito e sai prefeito e está sempre sem asfalto. Até por que o governo federal não manda dinheiro, o governo estadual também não. E destes governos que temos agora no poder não vamos ver dinheiro. Então não tem outro jeito vamos ter que pagar ou esperar que venham outros governos, mas e se os governos não pagarem, nós vamos ficar mais quanto tempo sem asfalto? O asfalto não é uma questão de comodidade é tudo isso que foi falado é fundamental. E na audiência pelo que eu vi foi unânime as pessoas que precisam do asfalto, que não tem asfalto foram unânimes depois que elas entenderam como vai ser o projeto, que ele vai ser dividido em parcelas bem longas todos quiseram. Eu espero que a prefeitura tenha um bom senso em relação às pessoas que realmente não podem pagar. Nós estamos querendo um benefício para a cidade inteira. As pessoas tem que parar de pensar só pela questão política e politiqueira”, destacou.

O projeto foi encaminhado para a Casa de Leis no dia 24 de junho, e foi encaminhado para a análise das comissões de constituição, justiça e redação e de orçamento, finanças e tributação. As comissões tinham o prazo de 30 dias para dar um parecer sobre o projeto, no entanto, após finalizar a análise os vereadores solicitaram uma audiência pública para debater com a sociedade para saber se os moradores dos bairros de Vera que não tem asfalto são a favor ou contra a aprovação do projeto uma vez que os moradores podem ter que pagar pelo asfalto.

A audiência teve início às 19h e a população se fez presente após a fala de todos os vereadores, os moradores puderam tirar suas dúvidas. E ao final para que não ficasse nenhuma dúvida ou algum mal entendido o prefeito Moacir Luiz Giacomelli, fez uma fala para tranquilizar ainda a mais os moradores e após falar foi aplaudido. “Quando a gente manda um projeto para a Câmara isso é para beneficiar as pessoas, é com o interesse do município, ser contemplado com alguma coisa boa. E este projeto é uma iniciativa para asfaltar o resto das ruas da cidade que não tem asfalto. E essa audiência pública valeu por que as pessoas que vieram aqui ouvir entenderam a sua necessidade. Meu sonho era fazer asfalto de graça para todos. Mas a população entendeu que não dá e que pagando o asfalto acontece. E a população que estava aqui concordou em pagar. E acredito que agora os vereadores vão colocar o projeto em pauta e aprovar. Atrasou um pouco a aprovação do projeto, mas acredito que com duas votações este projeto estará aprovado. E queremos contemplar toda a sociedade que ainda não tem asfalto, com custo sim, mas é com custo que acontecerá as coisas”, conclui Moacir.

Por Dieny Vieira