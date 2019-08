/ / Polícia Militar prende suspeito de praticar furtos em lojas em Guarantã do Norte

A polícia militar de Guarantã do Norte prendeu na última sexta-feira (09) o suspeito de realizar vários furtos nos comércios de Guarantã do Norte.

Os policiais militares conseguiram chegar até o suspeito após abordar um veículo Gol. No veiculo foi encontrado uma TV 40 polegadas, uma mochila com 45 carteiras de cigarros e duas caixas com dois microfones. Em conversa com o suspeito, o mesmo confessou que realizou vários furtos em lojas na cidade de Guarantã do Norte.

O suspeito confessou ainda que teria furtado a TV em um restaurante.

Após o trabalho da policia militar em prender o suspeito, o mesmo foi solto após pagar fiança. Ao sair da delegacia, o mesmo foi alvo de uma tentativa de homicídio com um tiro no abdome.

Leia a matéria: http://www.roteironoticias.com.br/2019/08/homem-e-atingido-por-um-tiro-no-abdome.html

Não foi informado o estado de saúde do mesmo.

Por/ O Território