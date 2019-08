/ / Polícia Federal e Gefron apreendem mais de 90 kg de drogas

Policiais do Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) e da Polícia Federal prenderam dois homens e apreenderam 98,9 quilos de pasta base de cocaína, no fundo falso do assoalho de um caminhão Ford vermelho com gaiola para transporte de animais, em uma fazenda na região de Cáceres (219 quilômetros de Cuiabá), ontem. Também foi apreendida uma Toyota Hilux prata que estava com um dos criminosos dando apoio na ação.

De acordo com o registro do Gefron, as equipes policiais já monitoravam desde a última quarta-feira a movimentação na fazenda. Foram confirmados através de denúncias que ocorria com frequência atividades de narcotráfico com armazenamento e distribuição de drogas com caminhões.

Durante a abordagem, os dois foram presos e outros três correram, atravessaram um riacho se esconderam na mata. Foi feito as buscas, mas não foram localizados.

Os dois presos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Cáceres para as providências necessárias.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: assessoria)