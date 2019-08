/ / Polícia Civil de Guarantã do Norte,cumpri mandado de prisão de motorista que atropelou mulher e não prestou socorro

Na tarde da quarta-feira (07/08/19), a Policia Civil de Guarantã do Norte/MT, cumprir o mandado de prisão preventiva em desfavor do motorista Edgar Aparecido da Silva Lemes, o mesmo é suspeito dos crimes de Lesão corporal Gravíssima, dirigir sob a influência de álcool e omissão de socorro.





O crime teria ocorrido na data de 07 de Julho de 2019, quando Edgar e outro caminhoneiro se encontravam na boate denominada "galpão" onde ingeriram bebidas alcoólicas. Após Edgar em uma carreta Scania Bi-trem, saiu da referida boate em alta velocidade atropelou a vítima e fugiu sem prestar socorro.





A vítima foi socorrida por populares e se encontra em estado gravíssimo na UTI em Cuiabá. Assim o delegado de Guarantã do Norte Waner dos Santos Neves, após apuração feita pelos investigadores da delegacia de Polícia de Guarantã do Norte, representou pela prisão preventiva do suspeito, sendo a representação deferida e decretada a prisão do suspeito.





Na tarde da última quarta-feira (07/08/19), após monitoramento os policiais civis encontraram o suspeito trafegando com o mesmo caminhão na BR 163, sendo feita a abordagem é cumprido o mandado de prisão O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia de Guarantã do Norte onde será interrogado e permanecerá à disposição da justiça.

