/ / Peixoto de Azevedo implanta o ‘dia do pão’ e passa a atender também alunos de instituição

O prefeito Maurício Ferreira e a secretária de Ação Social, Marisete de Souza, implantaram o programa ‘dia de pão’ com a distribuição de pães, duas vez por semana, para cerca de 270 famílias em Peixoto de Azevedo e no distrito de União do Norte. Em média serão 2 mil pães por semana. 350 alunos do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – também passam a ser atendidos.

A padaria municipal que estava abandonada, entrou em funcionamento na atual administração e também faz bolos e salgados para atender a demanda dos programas sociais da secretaria de Assistência Social. Além da reforma na estrutura física, também foram adquiridos novos equipamentos. Um padeiro profissional foi contratado reforçando o quadro de servidores que trabalha diariamente na unidade.