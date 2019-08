/ / Palestra orienta agentes de saúde e endemias sobre importância do saneamento básico em Guarantã do Norte

Os agentes de saúde e endemias participaram na manhã desta terça-feira (13.08), de uma capacitação que abordou a importância do saneamento básico para a população. A ação, realizada pela Águas de Guarantã em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde contou com a participação de 40 profissionais que atuam diretamente com as famílias do município.

Durante o encontro, o engenheiro civil e representante da concessionária, Iury Kols, ressaltou aos profissionais os trabalhos e ações desenvolvidas pela Águas de Guarantã no município para garantir a saúde e qualidade de vida da população, dicas importantes de consumo consciente, limpeza periódica das caixas d’água, além de abordar temas relacionados à qualidade da água, os perigos em utilizar fontes alternativas, como poços domiciliares e as doenças que são causadas pela falta de saneamento.

“O nosso trabalho consiste em levar saúde, qualidade de vida e informação. Buscamos de forma contínua realizar essas ações para manter a aproximação com os profissionais da saúde que frequentam diariamente as residências e nos auxiliam no repasse das informações e dicas de consumo consciente”, pontuou

De acordo com a coordenadora de Vigilância Ambiental de Guarantã do Norte, Ema Meurer, a oportunidade de capacitação é valiosa, pois existem profissionais que são recentes e irão agregar mais conhecimento ao dia a dia, estes profissionais estão envolvidos com a comunidade e, todos os dias, são questionados sobre diferentes informações. “O acesso a este conhecimento é gratificante e com certeza irá auxiliar os agentes a levar informações sobre a importância do saneamento básico aos moradores”, frisou.

Assessoria de Comunicação Aegea MT