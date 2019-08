/ / obras da nova delegacia que estão sendo feitas por reeducandos avançam em Matupá

O delegado regional da Polícia Civil Geraldo Gezoni Filho confirmou, ao Só Notícias, que ao menos 40% das obras da nova delegacia que está sendo construída, em um terreno 2.250 metros quadrados, em Matupá (209 quilômetros de Sinop), já foram feitas. “Não há uma previsão fixada em razão de diversos fatores, mas o desejo é concluí-la até o meio do ano que vem, ou antes. Agora, está na fase da cobertura. Serão feitas a viga e a laje. Está aproximadamente com 40% concluída. Os recursos até o momento aplicados foram provenientes do Ministério Público através de transações penais e acordos judiciais”, disse Gezoni.

Ainda de acordo com o delegado, o recurso inicial que está sendo aplicado é de R$ 60 mil, garantido através de um leilão de madeira apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e doada ao Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG), ano passado.

A prefeitura de Matupá também se comprometeu em reverter a venda de um terreno avaliado em pelo menos R$ 300 mil para a construção. Esse recurso deve ser repassado no final da obra.