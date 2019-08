A associação dos servidores federais especialistas em meio ambiente, a Ascema Nacional, e 18 entidades locais publicaram uma nota de repúdio ao Projeto de Lei Geral de Licenciamento Ambiental (



A consulta pública sobre o PL foi liderada pelo relator, o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP). A Ascema Nacional esteve entre as diversas organizações que participaram das audiências públicas e avalia que a versão final do texto do projeto, distribuída dois dias após o encerramento da coleta de contribuições, não incorpora o volume de propostas recebidas. O documento, além de não considerar os consensos estabelecidos durante a consulta, apresenta perigosos retrocessos para a área ambiental e poderá gerar novos crimes ambientais, como aqueles cometidos pela Samarco e pela Vale em Mariana e Brumadinho, Minas Gerais.



“O processo não passou de um teatro voltado a legitimar um texto escrito para destruir o licenciamento ambiental”, argumenta a nota pública da Ascema Nacional.



O PL encaminhado para o plenário da Câmara afrouxa vários dispositivos que garantiram a segurança física e jurídica dos envolvidos em obras que utilizam recursos naturais ou possuem potencial para impactos ambientais. Entre esses dispositivos, estão a figura do “autolicenciamento” a partir do Licenciamento por Adesão e Compromisso (LAC), a exclusão da avaliação dos impactos indiretos dos empreendimentos e a permissão para que cada Estado e município isentem atividades de licenciamento como bem entenderem.



A Ascema Nacional considera que o resultado será um grande entrave para o desenvolvimento com a judicialização generalizada de ações por indenização para impactos não previstos originalmente. A entidade também projeta o aumento de conflitos sociais, a dificuldade de acesso ao financiamento de organismos internacionais e graves impactos ambientais.

