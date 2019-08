/ / Nova Mutum goleia Poconé em primeira partida da final da Segundona do Mato-grossense

O Nova Mutum abriu uma grande vantagem na decisão da Segundona do Mato-grossense. A equipe do Nortão goleou o Poconé por 4 a 0, e se aproximou do título da competição.

Os gols da vitória foram anotados por Irapuan, que balançou as redes duas vezes, Foguinho e Jonathan. Como ainda não tem estádio em condições de receber jogos oficiais, o Nova Mutum mandou o primeiro duelo da final no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

Já a segunda partida será neste domingo (1). Por ter a melhor campanha, o Poconé decidirá em casa. O jogo será no estádio Neco Falcão.

O Nova Mutum garantiu vaga à final ao vencer o Cacerense. Já o Poconé derrotou, nas semifinais, o Grêmio Sorriso. Os dois clubes estão garantidos na primeira divisão do Mato-grossense do ano que vem.