/ / Nota MT premia consumidores de Guarantã do Norte e mais 63 municípios de Mato Grosso e outros Estados

O primeiro sorteio do Programa Nota MT realizado na quinta-feira (08.08), premiou 983 consumidores de 60 municípios mato-grossenses e de três cidades dos Estados de Goiás, Alagoas e Espírito Santo. Os dados foram revelados na manhã desta sexta-feira pela Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Fazenda (SUTI-Sefaz-MT). Confira a lista de municípios premiados ao final da matéria.

O sorteio premiou municípios de todos os quadrantes de Mato Grosso. Dos 5 prêmios de R$ 10 mil, quatro foram para o interior, nas cidades de Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde, São José do Rio Claro e Várzea Grande, e um foi para Cuiabá, que teve 615 bilhetes sorteados. Em Várzea Grande, foram 83; Sinop teve 51; Rondonópolis, 46; Tangará, 21; e Alta Floresta e Cáceres tiveram 13 bilhetes sorteados, cada uma.

Para o secretário de Fazenda, Rogério Gallo, essa distribuição de prêmios em praticamente todo o Estado demonstra o interesse da população pelo programa. Segundo secretário, uma das próximas etapas é massificar ainda mais a divulgação do programa no interior.

“O programa tem crescido muito. Os cidadãos têm entendido a sua importância para a sociedade como um todo. Agora é engajar cada vez mais as pessoas por meio da cooperação com as prefeituras, associações comerciais, entidades filantrópicas, esse é o nosso trabalho. Nossa meta é chegar a 250 mil cidadãos cadastrados até dezembro”, afirma o secretário Rogério Gallo.

Dentre os municípios que tiveram ganhadores, chama atenção, o de Guarantã do Norte, na divisa com o Pará. A cidade, com cerca de 35 mil habitantes, teve 7 bilhetes premiados, no comércio local e nas cidades vizinhas, sendo um deles com R$ 10 mil.

Logo que o programa foi lançado, em junho passado, Margarete Torres de Souza, que trabalha voluntariamente na APAE da cidade, esteve na sede da Sefaz, em Cuiabá, pedindo material de divulgação para colocar no comércio local. O trabalho de divulgação já rendeu R$ 2,9 mil para a instituição.

“Estou muito feliz, agradecida a Deus e à população de Guarantã e da região que atendeu nosso pedido de colocar a APAE como entidade beneficiada do Programa Nota MT”, disse ela, muito emocionada ao saber da premiação para a instituição da cidade.

No dia 15, quinta-feira da próxima semana, a Secretaria de Fazenda fará o depósito dos valores para os premiados que estão com seus cadastros regularizados, a conta bancária indicada e a instituição social escolhida. Além disso, é necessário que o ganhador tenha Certidão Negativa de Débito (CND). O pagamento restante acontecerá no quinto dia útil de setembro.

Ademar Andreola | Sefaz-MT

Sorteados por município

Água Boa - 01

Alta Floresta- 13

Alto Araguaia - 3

Alto Garças - 1

Araputanga - 4

Arenápolis - 1

Aripuanã - 1

Barra do Bugres - 4

Barra do Garças - 8

Brasnorte - 1

Cáceres - 13

Campo Novo do Parecis - 6

Campo Verde - 4

Canarana - 1

Chapada dos Guimarães - 3

Colíder - 3

Comodoro - 1

Confresa - 1

Cuiabá - 615

Curvelândia - 2

Diamantino - 2

Feliz Natal - 1

Gaúcha do Norte - 1

General Carneiro - 1

Guarantã do Norte - 7

Guiratinga - 1

Jaciara - 1

Juína - 3

Lambari D'Oeste - 2

Lucas do Rio Verde - 8

Mirassol d'Oeste - 1

Nobres - 1

Nova Lacerda - 1

Nova Mutum - 11

Nova Xavantina - 2

Novo Mundo - 1

Paranaíta - 2

Paranatinga - 2

Pedra Preta - 2

Peixoto de Azevedo - 2

Pontes e Lacerda - 3

Porto Esperidião - 2

Porto Estrela - 1

Poxoréo - 2

Primavera do Leste - 8

Querência - 1

Rondonópolis - 46

Rosário Oeste - 1

Santo Antônio do Leverger - 3

São José do Rio Claro - 2

São José do Xingu - 1

Sapezal - 1

Sinop - 51

Sorriso - 8

Tangará da Serra - 21

Tapurah - 3

Terra Nova do Norte - 1

Vale de São Domingos - 1

Várzea Grande - 83

Vera - 2

Ganhadores de outros Estados:

Goiânia (GO) - 2

Piranhas (AL) - 1

São Gabriel da Palha (ES) - 1