/ / Neri Geller posiciona a situação de rodovias federais ao deputado Claudinei

Delegado Claudinei se reuniu com o parlamentar federal para obter os esclarecimentos sobre a situação das BR-163 e BR-242





Em encontro com o líder da bancada federal de Mato Grosso e deputado federal, Neri Geller (PP), na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) solicitou um posicionamento quanto o andamento das obras da BR-163 – divisa entre os municípios de Itiquira (MS) e Sinop (MT). Também, buscou informações sobre a federalização da BR-242 e os trechos que ligam essa rodovia e necessitam de manutenção e pavimentação asfáltica.





Claudinei conta que recebeu essas demandas durante uma ação, no município de Sinop (MT). “Tive contato com representantes de seis municípios que apontaram a preocupação com os impactos sociais e econômicos que vem enfrentando com as condições destas rodovias. Além da segurança que os motoristas precisam, o transporte de pessoas e mercadorias favorece muito para a economia e desenvolvimento da região”, salienta o estadual.





BR 163 – Geller, que é da região de Lucas de Rio Verde (MT), posicionou conhecer bem a região norte de Mato Grosso. Em relação à reivindicação da BR-163, ele esclareceu sobre as dificuldades enfrentadas entre a Rota Oeste e o governo federal, já que a concessionária não cumpriu a parte contratual com a duplicação da rodovia e que o pedágio vem sendo cobrado. “Só que em contrapartida, a Rota Oeste tem algumas demandas no contrato que o governo também não cumpriu. Então, estamos fazendo a negociação para reincidir o contrato de forma amigável”, explica o parlamentar.





Ele informou que o governo federal tinha que ter liberado o financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em longo prazo e com taxas de juros equalizados para Rota Oeste. “O BNDES não liberou o recurso. A Rota Oeste não teve o aporte financeiro que precisava. O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) não tem condições de fazer a manutenção. Saiu um decreto regulamentando a rescisão amigável e é isso que está sendo feito. A Rota Oeste fica lá, fazendo manutenção e o que tem de fazer, por dois anos. Até o governo lançar outro edital para contratar outra empresa”, explica Neri.





BR 242 – Delegado Claudinei apresentou as reivindicações da BR-242, em que trata sobre a federalização desta rodovia e a manutenção do trecho entre os municípios de Itanhangá que atravessa o distrito de Brianorte até o município de Brasnorte (MT). “Geller explicou que entrou com um projeto de lei para uma possível federalização da rodovia, tanto que no momento está trabalhando junto com o Ministro de Infraestrutura Tarcísio Freitas e o DNIT. Já a manutenção entre Itanhangá à Brasnorte, há uma perspectiva para interligar toda a região e, até mesmo, chegar à Machadinho do Oeste, em Rondônia, que é um importante eixo para o escoamento da produção originada de Mato Grosso”, comenta.





Outra solicitação apresentada foi a pavimentação asfáltica da rodovia, no trecho entre o distrito de Santiago do Norte que passa por Gaúcha do Norte até Querência (MT) – estrada que liga a BR-163 a BR-158. A falta de liberação de orçamento para iniciar as obras é uma das preocupações apontadas por Geller. “Estive em Santiago do Norte e faltam somente 200 km de Santigo até Gaúcha do Norte para concluir este importante eixo. Existem também, os 40 km que precisa do licenciamento ambiental, em que estão trabalhando na liberação da reserva indígena. Parte desta obra vai ser retomada”, conta o líder federal de Mato Grosso.









Neste encontro, o Delegado Claudinei também tratou sobre a situação da Santa Casa de Rondonópolis e a emancipação da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).