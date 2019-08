/ / Na briga por uma vaga nas quartas de final da Série C, Gelson avalia sequência de decisões do Volta Redonda contra times gaúchos

Faltam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e a disputa segue acirradíssima. No Grupo B, nenhum clube está garantido. São seis equipes e apenas quatro vagas para as quartas de final.





Na sexta colocação, com 24 pontos, o Volta Redonda chega com boas chances de classificação. O equilíbrio da competição é tanto que, se o time do Rio de Janeiro vencer, pode até assumir a liderança, dependendo da combinação de resultados.





O volante Gelson, que atuou em 13 das 16 partidas do Voltaço na competição, destaca a importância dos confrontos da próxima semana. “É um momento decisivo. Vale muito para nós. Já vem sendo assim nas últimas partidas, a gente sabe que é reta final e, agora, mais do que nunca, precisamos mostrar força. Nossos dois próximos jogos vão definir tudo. Temos que dar o máximo em campo, fazer o nosso melhor para conseguir essa importante classificação”, revelou o jogador, que soma 20 jogos nesta temporada.





Pela frente, o Volta Redonda terá dois gaúchos, adversários que também sonham com a vaga nas quartas de final. Na próxima segunda-feira (19), recebe o Juventude e, na última rodada, enfrenta fora de casa o São José. “Estamos encarando como duas grandes finais, mas vamos focar em um jogo de cada vez. Primeiro temos o Juventude, que é o líder do grupo. Enfrentamos eles lá no Rio Grande do Sul e infelizmente perdemos. Agora na nossa casa, temos a missão de vencer. Estamos nos preparando bem e vamos em busca da vitória. Será um grande jogo”, finalizou.





O duelo entre Volta Redonda e Juventude acontece às 20h, no Raulino de Oliveira.

Foto: Andre Moreira/ VRFC

