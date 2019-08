/ / Município de Guarantã do Norte adquire nova ambulância

Sempre no intuito de zelar pelos serviços de saúde prestados para os cidadãos guarantanhenses, a Administração Municipal comprou uma ambulância, que reforçará ainda mais o atendimento. O veículo custou R$ 178 mil, sendo R$80 mil provenientes da emenda do Deputado Federal Carlos Bezerra, enquanto R$ 98 mil foram de contrapartida do município.