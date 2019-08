/ / mulheres são presas tentando entrar com maconha e celular no presídio Ferrugem

Duas mulheres foram presas tentando entrar com maconha e celular no presídio Osvaldo Florentino Leite Ferreira, o “Ferrugem”, na estrada Ângela, ontem à tarde. A primeira estava com 26 porções de maconha e foi pega ao passar pelo raio-x na unidade penitenciaria. A outra foi flagrada pelo detector de metais e precisou ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde confessou estar com um celular e carregador, nas partes íntimas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes penitenciários já haviam recebido denúncia que uma das mulheres tentaria entrar com a droga. Eles encaminharam a mulher para passar pelo aparelho de raio-x onde identificou-se a maconha envolvida com várias camadas de carbono para tentar burlar o aparelho.

A segunda, no momento que passou pelo detector de metais, negou estar com algo no corpo. Por isso, precisou ser levada para unidade médica. Foi feito raio-x e encontrado o celular nas partes íntimas.

Na última sexta-feira, três presos, de 22, 25 e 43 anos, foram flagrados pelo detector de metais após engolirem 3 celulares e três carregados, depois de um procedimento de revista e manutenção nas celas do presídio. Os agentes informaram que os reeducandos apresentaram nervosismo quando foram submetidos ao aparelho, que apontou, que cada preso, havia engolido um celular e um carregador.

