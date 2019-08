/ / Mulher foragida da Justiça é presa em Guarantã do Norte

Quatro Pessoas foram capturadas por policiais militares de Cuiabá, Várzea Grande, Guarantã do Norte e Chapada dos Guimarães, entre terça e quinta-feira (20 a 22.08).

Em Guarantã do Norte, os policiais foram informados via 190 que a funcionária de uma pizzaria seria foragida da justiça. No local, C.A.S. (24) foi abordada e confessou ter um mandado aberto por tráfico de drogas.

Em Cuiabá, a guarnição estava em ronda pelo bairro Bosque da Saúde quando viu O F.G.A.L. (19) em atitude suspeita. Na consulta via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), foi encontrado um mandado de prisão aberto por roubo.

Na rodovia MT-251, entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, policiais do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), abordaram I.G.E. (42), que pilotava uma motocicleta Suzuki Yes preta. Em seu nome constava um mandado aberto por furto.

Em Várzea Grande, policiais do 4º Batalhão, em patrulhamento pelo bairro Figueirinha, abordaram dois homens, sendo um deles identificado pelas iniciais N.S.J. (35), com um mandado aberto por furto e roubo, expedido pela 4ª e 2ª vara criminal de Cuiabá.

Todos os capturados foram encaminhados as respectivas delegacias para as devidas providências.

Fonte: Assessoria/PM