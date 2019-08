/ / Motorista de caminhonete morre após colidir na traseira de caminhão na BR-163 entre Matupá e Guarantã do Norte

Um motorista de uma caminhonete morreu após um grave acidente na noite desta terça-feira (06/08)) por volta das 22h na BR-163 entre Matupá e Guarantã do Norte.

Segundo informações, a vítima identificada como Márcio Borges, de 30 anos conduzia uma caminhonete S10, de cor branca, sentido Guarantã do Norte, quando na entrada da estrada E-60, acabou colidindo na traseira de um caminhão IVECO, de cor branco, placa de Matupá, que estava adentrando na rodovia BR-163.

Com a violência do impacto, a caminhonete saiu da pista e parou após bater em uma cerca, há vários metros de distância do local da colisão.

As ferragens acabaram por dilacerar parte do corpo da vítima, que veio a óbito ainda no local do acidente.

A caminhonete ficou com a parte frontal completamente destruída. O condutor do caminhão fugiu do local antes da chegada da Polícia. O mesmo deverá se apresentar para maiores esclarecimentos sobre o acidente.

A Polícia Militar esteve no local e fez o controle do trânsito. A Perícia Oficial e Identificação-POLITEC, foi acionada e fez os primeiros levantamentos sobre as causas do acidente. O corpo foi liberado para a funerária por volta das 1h desta quarta-feira (07).

A Polícia Rodoviária Federal foi até o local e fez todos os registros. As causas do acidente passam a ser investigadas.

Márcio Borges era morador de Peixoto de Azevedo e trabalhava como atendente na empresa Ouro Ló - Compra de Ouro.

Por Olhar Cidade