/ / Marinha ordena a retirada de balsas que funcionam com irregularidades no Rio Xingu

Duas balsas que operam com inúmeras irregularidades foram retiradas de funcionamento na quarta-feira (07), as embarcações são responsáveis pela travessia de veículos sobre o Rio Xingu ligando a região Araguaia ao Nortão do estado de Mato Grosso. O Rio Xingu fica localizado a 40 km do município de São José do Xingu.



A decisão foi tomada pela Agência Fluvial de São Félix do Araguaia que após realizar vistorias nas embarcações constatou a falta de manutenção e outras irregularidades. Com risco de causar acidentes graves, as balsas serão retiradas de funcionamento.



"Em virtude de a referida embarcação encontrar-se em operação sem o Título de Inscrição de Embarcação (TIE); o Certificado de Arqueação, o Certificado de Borda-Livre; o Certificado de Segurança da Navegação (CSN); o Cartão de Tripulação de Segurança (CTS); as Cadernetas de Inscrição e Registro de cada Tripulante; e não apresentar condições seguras para a navegação e a salvaguarda da vida humana", diz um trecho da decisão.



Os indígenas informaram que uma balsa menor fará a travessia dos veículos, mas a embarcação também terá que passar por vistoria.



Acidentes com as balsas que fazem a travessia sobre o Rio Xingu já foram registrados nos últimos anos.

Fonte: Agência da Notícia.