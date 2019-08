/ / Mães do Município de Vera participam do 2º Mamaço realizado pela Secretaria de Saúde

O evento aconteceu na Praça 13 de Maio e contou com a presença de mais de 30 mamães com seus bebês

Como o mês de agosto é dedicado à amamentação, o Agosto Dourado simboliza uma campanha social pela maior consciência de pais e mães quanto à importância do leite materno na alimentação dos bebês nos primeiros anos de vida. Para reforçar essa importância da amamentação para a saúde do bebê bem como celebrar a beleza deste ato de amor na Semana Mundial do Aleitamento Materno de 1 a 7 de agosto, a Prefeitura Municipal de Vera através da Secretaria de Saúde realizou o II Mamaço.





O encontro foi realizado na última sexta-feira (02) na Praça 13 de Maio e teve início às 15h, contando com a presença e participação de mais de 30 mamães com seus bebês. O evento teve muita música, brincadeiras, entrega de brindes, Yoga Nidra, um coffee break, além de muita emoção e troca de informações importantes acerca de amamentação. O II Mamaço contou ainda com a solidariedade com a doação de roupas de bebê, de gestante e de calçados que serão encaminhados para a Secretaria de Assistência Social que irá doar para quem precisa.





Para Gislaine Prates que é mãe de gêmeas este evento que foi organizado e realizado para alertar as mães sobre os desafios da amamentação é muito importante para as mães e seus bebês. “Bom o aleitamento materno é a fonte de vida delas e de toda criança. Eu me senti privilegiada por ser mãe de duas. Não é fácil o aleitamento materno, mas é maravilhoso. Eu me emociono por conta das minhas pequenas terem passado uma fase difícil. Por conta do leite não ser suficiente para sustentar as duas, que foi começado com a implementação da mamadeira e que graças a Deus elas recuperaram o peso que foi perdido.





E tanto o mama do peito, quanto da mamadeira para elas, esta sendo muito importante e dar o mama do peito é você transmitir mais que amor é você transmitir um coisa da sua vida para o bebê, é maravilhoso. E este é o melhor evento da Secretaria para as mamães, por que toda criança merece receber o peito, sem ele a criança se desenvolve, mas não tão bem, como quando ela recebe o mama do peito. E este evento é muito importante para as mães que tem medo de amamentar e para as mães que tem dúvidas sobre a amamentação, um evento desses é maravilhoso”, destacou Gislaine.





De acordo com a coordenadora do NASF, Danieli Buzzacaro, o evento foi pensado e organizado especialmente para mães e seus bebês. “Estamos muito felizes de ver as mães chegando, participando. A organização deste evento foi algo planejado ao longo de vários meses, e pensado e executado com muito carinho.





A gente tem a participação de toda a equipe da Secretaria de Saúde de Vera por que cada um fez uma coisinha dentro das suas habilidades. E está lindo, aconchegante para receber as mamães. Este evento é realizado para que nós possamos realizar a promoção do aleitamento materno, e mostrar para a população que além de tudo é um ato de amor.





E de reforçamos a importância do aleitamento materno para a saúde da criança e da mãe, por que a mãe também tem benefícios na questão afetiva, no laço afetivo entre a mãe e as crianças, então além de ser amor é saúde e nós estamos aqui para promover isso”, concluiu Danieli.

Por Dieny Vieira