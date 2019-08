/ / Luverdense faz 6 gols, vence União ABC e avança na Copa Verde

O Luverdense a goleou, por 6 a 2, o União ABC, do Mato Grosso do Sul, em partida válida duelo de volta das oitavas de final da Copa Verde, disputada no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Com o resultado, a equipe mato-grossense, que havia vencido o primeiro jogo por 3 a 2, segue para a fase seguinte da competição.

O LEC irá enfrentar, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Brasiliense e Goiás. A primeira partida terminou empatada em 0 a 0. O jogo de volta, com mando do Goiás, será nesta quarta-feira.