/ / Lojas Americanas deverá se instalar em Guarantã do Norte ainda este ano

A cidade de Guarantã do Norte deverá receber ainda este ano de 2.019 a instalação de uma filial das Lojas Americanas S/A

A construção para futura instalação da referida loja já está em andamento liderada pelos proprietários do Hotel Flor da Mata na esquina da Rua dos Cajueiros com a Avenida Alcides Moreno Capeline.

Ivair Meneghati informou que há um compromisso de entregar a obra até 15 de novembro próximo para que a empresa inicie o processo de instalação.

A loja Americana já deu início ao processo documental junto ao departamento de tributos do município requerendo o Alvará de Funcionamento para as seguintes atividades: “Loja de departamentos ou Magazines exceto Lojas Francas (DUTY FRFEE),Supermercados, Correspondente bancário, serviços de recarga de telefonia celular, intermediação e agenciamento de serviços e negócios.”

O prefeito Érico comemorou mais esta conquista para o município. “Esse resultado é importante e a cada momento consolida mais ainda nosso município como um polo regional. Parabenizo a família Meneghati pelo importante investimento e Guarantã do Norte recebe de braços abertos mais esta empresa que chega. Destaco mais uma vez a força do empreendedorismo do nosso povo, dos nossos empresários, dos nossos pioneiros e juntos vamos construindo uma cidade empreendedora. Muito em breve estaremos anunciando novos investidores em nosso município” Comentou o prefeito Érico Stevan Gonçalves.

Assessoria