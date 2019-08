/ / Loja de roupas é assaltada em Guarantã do Norte; segundo caso na mesma semana

Uma loja de roupas foi assaltada na noite da última quinta-feira (08), no Bairro Cidade Nova em Guarantã do Norte.

O bandido quebrou o blindex e adentrou na loja. As câmeras de segurança registraram toda a ação do bandido.

No interior do estabelecimento ele subtraiu várias roupas. Após a ação ele fugiu levando cerca de 50 camisetas, que totaliza um prejuízo de R$ 1000,00 (mil reais). O prejuízo do blindex não foi contabilizado.

As imagens da câmera de segurança foram analisadas pela Polícia e o Boletim de Ocorrência registrado. Buscas foram realizadas para chegar até o suspeito, porém até o momento ninguém foi preso.

Ação semelhante aconteceu na madrugada de terça-feira (06), da mesma semana, em uma loja de artigos eletrônicos. Onde o blindex também foi quebrado e vários pertences da loja foram roubados. Os produtos levados da loja foram contabilizando em R$ 750,00.

As câmeras de segurança da loja também registraram toda a ação do bandido.