/ / Jovem é presa com pistola israelense

A suspeita, de 21 anos, foi presa, ontem (sexta-feira, 23/09) à noite, durante uma abordagem da Polícia Militar, na avenida das Águias, no bairro Maria Vindilina 2. Ela estava em um Fiat Uno azul e durante revista os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm , 17 munições do mesmo calibre, e 10 calibre 22, todas intactas.

No documento policial os policiais relataram que receberam uma denúncia anônima apontando que a suspeita estava com a arma no veículo, fizeram buscas e conseguiram fazer a prisão e apreensões.

A polícia informou ainda que momento antes, o marido dela foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Federal (PF) com mais de 100 em notas falsas. As notas eram de R$ 2, R$ 5, R$ 10 e de R$ 20. Na casa do casal, os policiais também apreenderam uma impressora.