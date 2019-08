/ / Invicto há seis jogos, Patric valoriza consistência defensiva e ofensiva do Atlético Mineiro

O Atlético Mineiro vive grande fase. O Galo realizou nove partidas após a Copa América e obteve seis vitórias, dois empates e somente uma derrota. Os comandados de Rodrigo Santana estão no G-4 do Brasileirão e nas quartas de final da Copa Sul-Americana.





Quem vem tendo papel fundamental para a boa fase atleticana é o lateral-direito Patric. Ele esteve presente em sete dos nove compromissos pós Copa América e carrega uma invencibilidade de seis jogos. De quebra, nessas seis partidas invictas de Patric pelo Galo, o time mineiro sofreu apenas um gol.





Além dos ótimos resultados, Patric também pode comemorar números individuais. Na vitória no último sábado contra o Fluminense, por exemplo, foi o atleta alvinegro que mais teve a posse de bola e o que mais deu assistências para finalizações. “Fico feliz com o momento vivido pelo Galo. Durante a parada da Copa América tivemos ótimos períodos de treinamentos e estamos colhendo os frutos de todo o nosso esforço com os últimos resultados. Além disso, o apoio da nossa torcida vem sendo fundamental, pois isso passa confiança para todo time”, opinou o camisa 2.





Com 79 vitórias na carreira em compromissos da Série A, Patric aponta qual o grande diferencial para o Atlético Mineiro viver grande fase. “Nosso time vem sendo muito consistente defensivamente, sofrendo poucos gols, e ofensivamente, criando inúmeras oportunidades. Esse é o nosso segredo. Individualmente também estou contente pelo momento vivido. Como defensor é importante saber que quando estou em campo o time sofre poucos gols e acredito que evolui muito ofensivamente nos últimos jogos. Os números provam isso. A torcida do Galo pode ter certeza que continuarei com a mesma garra e entrega em campo, além da busca constante em evoluir defensivamente, ofensivamente e taticamente”, finalizou.

Fotos: Bruno Cantini/Atlético Mineiro

Assessor de Imprensa