/ / “Investigando Espírito, cérebro e mente” é o tema do Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV

Evento receberá em Brasília/DF renomados palestrantes para debater o assunto e centenas de interessados, entre os quais cientistas, pesquisadores, religiosos e acadêmicos.

A capital brasileira será palco, no dia 18 de outubro (sexta-feira), das 8 às 18 horas, da edição 2019 do Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV, que reunirá médicos, cientistas, pesquisadores, religiosos, acadêmicos e interessados para o Congresso Temático “Investigando Espírito, cérebro e mente”. O evento promoverá um debate amplo e fraterno acerca dos estudos sobre a relação mente-cérebro, a origem do pensamento e da consciência e a respectiva interação do Espírito com esses mecanismos.

Renomados conferencistas trarão suas contribuições sobre a temática, entre eles:

— Dr. Andrew Newberg , neurocientista norte-americano e diretor de pesquisa do Centro Myrna Brind para Medicina Integrativa, do Hospital Universitário Thomas Jefferson, na Pensilvânia/EUA.Tema: “Deus, Espiritualidade e o cérebro humano”;

— Álvaro Tukano , líder indígena da etnia Tukano. Tema: “Interagindo com o mundo dos espíritos”;

— Prof. dr. Michael Winkelman , antropólogo norte-americano, Ph.D. pela Universidade da Califórnia em Irvine e mestre em saúde pública pela Universidade do Arizona. Foi presidente das seções de Antropologia da Consciência e Antropologia da Religião na Associação Americana de Antropologia. Tema: “Sobrenatural como natural: mecanismos biológicos do xamanismo”;

— Paula Suelí , ministra-pregadora da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, apresentadora da Boa Vontade TV e professora de História no Instituto de Educação da Legião da Boa Vontade. Pós-graduada em Gestão Escolar, bacharel e licenciada em História pela Universidade de São Paulo (USP). Tema: “Matéria também é Espírito”, tese do jornalista e escritor José de Paiva Netto;

— Prof. dr. Alexander Moreira-Almeida , professor de psiquiatria, fundador e diretor do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde (Nupes), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), coordenador das seções em Espiritualidade e Psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Tema: “Experiência espiritual e a relação mente-cérebro”;

— Dra. Julia Nezu , advogada e presidente da União das Sociedades Espíritas (USE) Regional de São Paulo e presidente e fundadora do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro. Tema: “Espiritualidade em um mundo material”;

— Prof. dr. Gildo Magalhães , professor titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP), colaborador do Instituto Universitário de Lisboa e da Universidade de Lisboa (Centro de Filosofia da Ciência) e diretor do Centro Interunidades de História da Ciência e do Grupo de Pesquisa Khronos no Instituto de Estudos Avançados, ambos da USP.Tema: “Intercâmbio entre Religião e Ciência na História”;

— Fernando Bortolleto Filho , reverendo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e diretor executivo da Associação de Seminários Teológicos Evangélicos. Tema: “A ação do Espírito Santo”;

— Prof. dr. Wellington Zangari , professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), vice-coordenador do Laboratório de Psicologia Social da Religião, coordenador do Inter Psi — Laboratório de Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais, ambos do Instituto de Psicologia da USP e vice-coordenador do GT Psicologia & Religião da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia. Tema: “Religiosidade, Espiritualidade e Identidade”; e

— Swami Nirmalatmananda , presidente do Ramakrishna Vedanta Ashrama do Brasil. É formado em Matemática, Física e Química pela Universidade de Madras. Tema: “A essência dos Vedas e a consciência suprema”.

O evento ocorrerá no Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o ParlaMundi da Legião da Boa Vontade, localizado na Quadra 915 Sul, em Brasília/DF. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site: www.forumespiritoeciencia.org

Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV