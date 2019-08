/ / Guarantã mantêm pelo 7º mês seguido saldo positivo na geração de empregos; serviços lideram

Guarantã do Norte/MT teve pelo sétimo mês consecutivo resultado positivo na geração de empregos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em julho, juntas as empresas e indústrias de todos os segmentos comerciais abriram 9 novas vagas, resultado de 221 admissões e 212 demissões. Em junho, o saldo foi maior com 63 novos postos de trabalho.

No mês passado, o setor de serviços foi que teve o melhor desempenho com 13 pessoas empregadas a mais, saldo de 72 contratados e 59 demitidos. Na sequência, aparece a agropecuária com 10 novos postos de trabalho, resultado de 24 admissões e 14 demissões. Já a construção civil criou 2 novas vagas.

Por outro lado, Só Notícias constatou que foram encerradas 9 vagas no comércio ao demitir 92 trabalhadores e contratar 83. A indústria da transformação fechou 4, serviços industriais de utilidade pública fecharam 2 e o extrativismo mineral uma.

Com esse resultado, as empresas e indústrias geraram de janeiro a julho, 235 vagas a mais. Já em 12 meses, foram 381.

Conforme Só Notícias já informou, Nova Mutum voltou a ter saldo negativo na geração de empregos ao encerrar 11 vagas a mais, no mês passado.

Já Lucas do Rio Verde gerou pelo terceiro mês consecutivo mais vagas de empregos. Foram 220 novas contratações.