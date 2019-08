/ / Fundação MT realiza evento sobre estratégias para o plantio da próxima safra de soja

A Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, Fundação MT, realizará a partir da próxima semana o É Hora de Plantar 2019. Pesquisadores da instituição percorrerão 15 cidades de Mato Grosso para levar informações que ajudarão os produtores a traçarem estratégias da safra 2019/2020, que começará a ser plantada na segunda quinzena de setembro. Produtores rurais da região do Parecis serão os primeiros a receber as informações técnicas.





Integração: a chave que abre novos horizontes é o tema central do evento deste ano. De acordo com Leandro Zancanaro, Diretor Técnico da Fundação MT, a escolha do tema se deve ao fato que tudo na agricultura está interligado, que uma ação depende da outra, que não é possível fazer alguma atividade na lavoura ou fora dela de forma isolada. “Esse slogan é para reforçar a importância da integração das áreas de conhecimento e de todos os envolvidos na cadeia produtiva.”





Para essa fase da produção, o foco do evento será tratar de assuntos sobre os cuidados que antecedem o plantio da soja. Pesquisadores da Fundação MT irão expor aos participantes do É Hora de Plantar 2019 informações sobre plantas daninhas, doenças e adubação e nutrição da cultura soja.





“Nas palestras técnicas há apresentação dos resultados de pesquisas, mas também é um momento de troca de informações, de tira dúvidas, relatos de experiências e de interação entre especialistas e o público. Após cada palestra teremos um debate com um mediador local, com objetivo de abordamos melhor a situação de cada região”, pontuou Zancanaro.





A largada do É Hora de Plantar será na próxima segunda-feira (19), quando a equipe técnica do circuito se deslocará até o município de Sapezal (situado na região do parecis de Mato Grosso) onde será realizado o primeiro evento a partir das 18h30 na Câmara Municipal. No dia seguinte pela manhã (20), o grupo da Fundação MT estará em Campo Novo do Parecis, onde acontecerá o segundo evento do Plantar 2019 a partir das 07h30 na Câmara Municipal. “Fazemos uma verdadeira turnê para difundir tecnologia agrícola e dar vida aos resultados das pesquisas que realizamos. Mais uma vez estamos do lado de toda a classe produtora”, afirmou o diretor técnico.





O É Hora de Plantar 2019 será realizado nos principais municípios produtores de soja do estado de Mato Grosso em duas etapas, de acordo com a época de plantio dessa regiões. Na primeira etapa será de 19 a 23 de agosto e a segunda de 23 a 29 de setembro. A inscrição para participar é gratuita e pode ser feita no local do evento. Mais informações no site www.fundacaomt.com.br