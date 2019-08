/ / Funcionária pública deve assumir mandato de vereador que morreu na queda de parapente em Matupá

A funcionária pública Júlia Uczai (MDB) é a primeira suplente e deverá assumir, na câmara, devido o falecimento do vereador Paulo Luiz Carletto (PSB), de 40 anos, no último domingo à tarde, ao cair com um parapente, no centro de Matupá (209 quilômetros e Sinop). Ela teve 280 votos. Ainda não há uma data confirmada de quando deve ocorrer a posse. O segundo suplente é Sebastião Aparecido de Souza (MDB), que recebeu 270 votos.

De acordo com informações da Polícia Civil, Paulo Carletto sobrevoando a cidade quando ocorreu o acidente com o parapente, que é semelhante a um paraquedas. As causas da queda ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas.

Ele era proprietário de uma vidraçaria e serralheria em Matupá (onde residia desde 1992), casado e deixou duas filhas. O velório ocorreu na capela mortuária e o sepultamento foi ontem à tarde. No ano passado, foi vice-presidente da câmara.

O prefeito Valter Miotto decretou luto oficial de 3 dias e manifestou “as condolências, profundo pesar e tristeza pela perda prematura de um cidadão trabalhador, esposo, pai, irmão, filho e guerreiro, que em vida deu sua parcela de contribuição para o engrandecimento do município de Matupá em todo território Mato-grossense”.

A câmara manifestou profundo pesar pelo falecimento de Paulinho, também decretou luto e manifesta “profundos sentimentos aos familiares e amigos enlutados”. Ele exercia o primeiro mandato e se elegeu com 312 votos e foi vice-presidente no biênio passado

O vereador e ex-presidente da câmara de Matupá, Cleber Cardoso lamentou a morte do parlamentar. “Sempre foi muito atuante e fazia o que gostava. É uma perca muito grande para nossa cidade”, disse.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: arquivo pessoal e assessoria)