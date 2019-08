/ / Friboi inaugura unidade de confinamento para até 10 mil bovinos em Nova Canaã

A Friboi acaba de inaugurar uma nova unidade de confinamento em Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso, com estrutura para 10 mil bois, em dois giros. A operação de boitel da empresa é praticada desde 2010, com mais de 2 milhões de animais enviados para as unidades de processamento da marca.

O boitel é uma unidade de confinamento que conta com instalação moderna e funcional de curral, sistema de gestão integrado à produção, equipe composta de veterinários, zootecnistas e nutricionistas que acompanham diariamente a evolução dos animais, além de outros serviços que beneficiam o pecuarista na etapa de engorda do gado, com processos que seguem todos os protocolos globais de bem-estar animal.

