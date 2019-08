/ / Forró Nóis Ram - Historia completa, como tudo começou

Conheça a história completa dos irmãos Wellington Magro e Olézio Magro a dupla que se tornou um dos maiores memes da região norte e com isso tornou o sonho de serem cantores uma realidade, a ‘ banda Forro Nois Ram’ começou como uma brincadeira para muitos mas para os dois jovens era algo muito sério, os dois rapazes explicaram como surgiu a ideia de começarem a cantar e sonhar em estar nos palcos, com a família reunida no pequeno sofá tivemos a satisfação de conhecer seus pais irmão mais caçula e o irmão mais velho, e olha que faltou irmão ai nesse ‘sofázinho’ rsrs, como eles disseram a família é uma peça muito importante na realização dos sonhos, confira o vídeo: