/ / Força do coração bem formado

Paiva Netto

O princípio da Fraternidade Ecumênica existe em cada um de nós. Ensinou Paulo Apóstolo, na Segunda Epístola aos Coríntios, 6:16, o que aprendeu com Jesus: “Vós sois o Templo do Deus vivo”.

Ninguém deve ferir a própria mente alimentando obstáculos doentios, porquanto colheremos a glória de todo o nosso empenho no Bem, recebendo o galardão prometido por Jesus aos perseverantes na Fé.

Alguém pode perguntar: “E as lutas?!”

Enfrentemo-las! Virar sedentário moral é muito pior do que fisicamente — o que já é uma desgraça —, pois provoca tanta coisa ruim ao grande corpo coletivo chamado sociedade mundial. Qualquer um neste planeta, por menor que se considere, é peça vital do extenso organismo humanidade. Lembro-me do que constantemente afirmava o saudoso fundador da LBV, Alziro Zarur (1914-1979): “Um pequeno nervinho de um dente cariado abala, com sua dor, todo o organismo humano”.

Você quer continuar elegante, minha jovem? Mova-se! Vá socorrer os que sofrem, com a força do seu coração bem formado! Rapaz, deseja guardar a fortaleza dos músculos? Exercite-se no serviço da Caridade, porque tudo que fizer de mal é sobre a sua cabeça que cairá o resultado das suas ações! Isso também serve para vocês, vovôs e vovós.

Quanto ao fato de sobrepujarmos quaisquer dificuldades que surjam no caminho, tenhamos em mente este ensinamento do Cristo: “Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aos montes: — Saiam daqui, lancem-se ao mar, e assim acontecerá. Nada vos será impossível” (Evangelho de Jesus, segundo Mateus, 17:20).