/ / Evento chega a Sinop para promover conscientização financeira nos jovens

O projeto Conexão Sicoob será realizado em Sinop e com foco no público jovem, o objetivo é promover a conscientização financeira. Inserir na pauta das novas gerações assuntos como educação financeira, cooperativismo, capitalismo consciente, empreendedorismo, liderança consciente e autoconhecimento. O evento ocorre de 21 a 24 de agosto. A palestra de abertura será no Centro de eventos Dante Martins de Oliveira, já os workshops ocorrerão na Fasipe. Toda a programação é gratuita. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site: conexaosicoob.com.br.





Ao longo de quatro dias, os participantes terão acesso a uma palestra sobre Capitalismo Consciente, Juventude e Cooperativismo Financeiro; quatro workshops com conteúdos sobre autoconhecimento e liderança consciente e um Laboratório de Inovação Aberta, no qual os jovens são provocados a gerar soluções criativas e aplicáveis para um desafio proposto por meio de metodologias inovadoras como Design Thinking e Sprint do Google.





Esse conjunto de experiências não só capacita os participantes, mas permite que se posicionem, a partir de suas ideias e decisões, com protagonismo e capacidade de influência sobre seu meio.





O projeto do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) com realização da Eureca, empresa especializada em comportamento jovem, já impactou mais de 10 mil universitários de todo o país desde 2017. Até o final de 2019, um total de 51 cidades espalhadas pelo território nacional terão recebido a intensa programação do Conexão Sicoob.





“A democratização do conhecimento transmitido no Conexão Sicoob é valiosa para inserir jovens mais preparados no mercado de trabalho, mais conscientes sobre onde desejam iniciar sua carreira, empoderados de suas finanças e, principalmente, conscientes de que eles também são responsáveis pela construção de uma economia e um mundo melhor”, completa Louize Oliveira, líder de projeto da Eureca e responsável por liderar a realização do Conexão Sicoob.





Entre os palestrantes que já passaram pela programação do Conexão Sicoob estão nomes como Thomas Eckschmidt, CEO e CoFundador da ResolvJa; Marcus Barão, diretor de projetos do Fundo Social do Estado de São Paulo; Georgia Lima, fundadora e organizadora licenciada do TEDx João Pessoa (PB); Maria Brasil, presidente da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (BA), entre outros.





Além de Sinop, o Conexão Sicoob percorreu as cidades de Cuiabá e Primavera do Leste também em Mato Grosso. No estado, a ação recebe o apoio do Sicoob Central Rondon responsável pelo atendimento nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.





Sobre o Sicoob

A rede Sicoob é a quinta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 2,9 mil pontos de atendimento. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.





Sobre a Eureca

A Eureca é uma empresa #Jovemcentrica. Criada em 2011, a companhia se especializou no comportamento dos jovens e sua relação com o mercado de trabalho e a cultura empreendedora. Atua na realização de processos seletivos diferenciados para atração de novos talentos nas empresas e como plataforma de desenvolvimento de jovens lideranças profissionais. A Eureca aposta no jovem como chave para transformação da sociedade em uma realidade mais consciente, harmônica e sustentável.