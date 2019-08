/ / Etapa final para conclusão das obras da Escola Militar

Deputado Delegado Claudinei se reuniu com prefeito e vereadores de Jaciara para atender reinvindicações do município





O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) esteve nesta última quinta-feira (24), em Jaciara (MT), para se reunir com os gestores municipais para tratar de importantes demandas para atender a população da região. Na oportunidade, ele também visitou a Escola Militar Tiradentes que está com 95% das obras concluídas, em que terá uma capacidade para atender cerca de 700 alunos.

Com essa fase final de construção, será realizada audiência pública, na Câmara Municipal, no dia 9 de setembro, às 14h, para esclarecer a metodologia no formato militar a ser aplicado na instituição e, de forma conjunta com a população, serem feitas as devidas definições com os interessados sobre o assunto. “A população poderá se manifestar, dar suas sugestões, fazer uma consulta quanto essa municipalidade que vai dando norte. Vão estar todos que tem voz e vez, neste princípio da democracia, se podemos fazer o que por hora está planejado”, esclarece a secretária de educação, Ana Paula Bueno.





Ela enfatiza que a expectativa é positiva por parte dos moradores da região, já que será uma escola regionalizada que vai atender todo o Vale de São Lourenço que beneficiará tanto Jaciara como, também, os municípios de São Pedro da Cipa e Juscimeira. “É uma alegria sem medida terminarmos essa obra. Uma vez, que nós temos o olhar de grandes deputados (Claudinei e Maxi) e, isso estabelece uma segurança que essa escola vai ser um benefício para a nossa comunidade. E nós podemos atender cada vez melhor a nossa população. O Vale de São Lourenço sai ganhando, vamos poder ajudar nossos vizinhos. Somos parceiros nestas políticas”, contenta Ana Paula.





Delegado Claudinei lembra que a viabilização deste projeto, envolveu também a participação do deputado estadual Max Russi (PSB). “Essa audiência pública é um importante passo para que esteja tudo bem definido entre as partes interessadas. Tive a oportunidade de morar por quase cinco anos na região do Vale de São Lourenço. Me sinto feliz em ver que essa escola militar está para ser concretizada, sendo algo tão almejado pela população. Além da educação, atendemos da melhor forma também demandas nas áreas de segurança e infraestrutura. Tenho carinho especial por essa cidade”, orgulha o parlamentar.





Bombeiro do Futuro - Com a presença do comandante do Corpo de Bombeiros, Motti, foi apresentado ao deputado, o projeto “Bombeiro do Futuro” que atende cerca de 140 crianças no Vale de São Lourenço. “A gente aproveita que a prefeitura já é parceira do projeto que vem surgindo efeito para os nossos jovens. Hoje, a prefeitura mantém um projeto de sopro de flauta e violão, sem nenhum custo para o município. A nossa intenção é casar todas as ideias existentes e fazendo algo maior”, explica a secretária de educação.





De acordo com Motti, o projeto vem tendo uma boa aceitação da população. “Jaciara é o maior pólo com 45 crianças atendidas. No dia da inscrição do projeto que iniciaria às 8 horas da manhã, às 4 horas da manhã já começaram formar as filas. Era grande a procura. Estamos há três anos fazendo este projeto. Este projeto funciona como base de governo futuro, por exemplo, disciplina, hierarquia, algumas instruções de primeiros socorros, cidadania, depois parte para questão musical”, explica o bombeiro militar.





Ele conta que os envolvidos poderão ter a oportunidade, com o passar do tempo, de fazer parte de uma formatação de banda miliar, como participar de formaturas, desfiles cívicos, tanto para bombeiros, polícia militar e Exército Brasileiro. “E nada nos impede, em futuramente, contar com uma orquestra sinfônica. Se for bem encaminhado, nós vamos evoluindo. De início precisamos de apoio de parcerias, como, representantes do estado”, prevê Motti.





Diante das explicações, Delegado Claudinei, se prontificou em agendar uma reunião com o secretário de Estado de Cultura , Esporte e Lazer, Allan Kardec Pinto Acosta , para fazer a devida articulação e apresentar este importante projeto social e educacional.

O prefeito Abduljabar Galvin Mohammad (PSDB) ficou agradecido com a presença do Delegado Claudinei na região. “O deputado que já trabalhou aqui em Jaciara, tem um carinho muito grande com a nossa cidade. A gente agradece essa visita, tratamos de várias pautas. Aproveitando essa visita e levando as demandas do município e nos ajudando com articulação junto com o governo do Estado”, salienta o gestor municipal.





Estiveram presentes os vereadores Antônio Zanin (Solidariedade), Charles Fernando de Souza (PSDB), o vereador e secretário de Governo, Cleiton Godoi (PV), e a secretária de Educação, Ana Paula Bueno.





Seduc – No mês de junho deste ano, os deputados estaduais Delegado Claudinei e Max Russi se reuniram com a secretária de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc), Marioneide Angélica Kliemaschewsk, que confirmou a implantação da Escola Militar Tiradentes no município de Jaciara, sendo que a instituição também contará com a parceria da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e a prefeitura municipal.

Decreto – No início do ano, entrou em vigor o Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro, que prevê o modelo cívico militar em escolas de todo o país. Essa lei, assinada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, permitirá que escolas estaduais e municipais possam aplicar modelos de educação já seguidos em colégios militares do exército, da polícia e Corpo de Bombeiros.

