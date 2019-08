/ / Empresários organizam ‘pedalada’ no Nortão para arrecadar recursos ao Hospital de Câncer de MT

Os empresários, comerciantes e representante de entidades de Nova Santa Helena (124 quilômetros de Sinop) estão organizando a “Pedalada dos Amigos” para arrecadar recursos e ajudar o Hospital de Câncer em Cuiabá. De acordo com o cronograma, o evento será no dia 18 deste mês. Às 7h, ocorrerá o credenciamento dos atletas e às 7h30 será a largada dos percursos de 20 e 40 quilômetros.

De acordo com um dos responsáveis pelo passeio ciclístico e secretário de Educação de Nova Santa Helena, Adriano Bortolin, todo recurso arrecadado será destinado para unidade. “Não terá limite de participantes. Esse é o primeiro evento feito na cidade em benefício ao hospital. Tudo que for arrecadado será revertido. Temos algumas parcerias com grupos de Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte. Esperamos mais de 350 ciclistas”.

Os interessados em participar devem se inscrever até quinta-feira (15), na sede da prefeitura de Nova Santa Helena. A taxa é de 50 por ciclista. Além disso, terá um almoço beneficente no valor de R$ 15. A expectativa é arrecadar mais de R$ 25 mil.

Atualmente, cerca de 30 pacientes de Nova Santa Helena fazem tratamento no Hospital de Câncer de Cuiabá. O transporte até a capital do Estado é fornecido pela secretaria municipal de Saúde.