/ / Em busca de primeiro título com a camisa do Atlético Goianiense, meia Cledson projeta clássico com o Goiás pela Taça Mané Garrincha sub-17

A manhã do próximo domingo (1) será de clássico na cidade de Goiânia. Ás 9h, Atlético Goianiense e Goiás se enfrentam pela segunda rodada da Taça Mané Garrincha sub-17.

Por se tratar de um clássico, o duelo com o Goiás é visto de forma especial pelos jogadores do Atlético Goianiense. Este discurso é reforçado pelo meia Cledson, de 17 anos. “Um clássico é sempre um jogo diferente. É aquele tipo de partida que a gente fica ansioso para que chegue e quer atuar de qualquer jeito.





trabalhado bastante ao longo desta semana e espero ajudar a nossa equipe da melhor forma neste jogo tão importante. Creio que será uma partida muito difícil, que vai nos exigir um alto nível de concentração ao longo dos noventa minutos, mas acredito que temos tudo para conquistar um resultado positivo”, disse o atleta, revelado pelo FluGoiânia e que possui passagem nas categorias de base do Fluminense.





No Atlético Goianiense desde julho, Cledson está em busca do seu primeiro título com a camisa rubro-negra. E ele pode vir em uma competição que o jogador conhece bem, que é a Taça Mané Garrincha sub-17. Na última temporada, ele foi campeão do torneio com o FluGoiânia. Agora, espera repetir o feito pelo Dragão. “Temos um elenco bastante qualificado aqui no Atlético Goianiense. Até por isso, vejo o nosso time com totais condições de brigar por este título da Taça Mané Garrincha sub-17.





Creio que vamos ter uma competição muito difícil pela frente, mas devemos pensar um passo de cada vez para que possamos alcançar os objetivos traçados”, concluiu o atleta, que com a camisa do Fluminense foi campeão carioca sub-15 em 2017.

Marcos Bezerra

